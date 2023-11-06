Елена Рыбакина посетила представление цирка Дю Солей

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина побывала на представлении цирка Дю Солей в Мексике, где выступала известная артистка Гаухар Ахметова – Атертон из Казахстана.
Они встретились по завершении представления, Рыбакина раздала несколько автографов и сфотографировалась с казахстанским флагом.
Фото: Личный архив Гаухар Ахметовой – Атертон
«Для меня было честью выступать для тебя, Лена. Я уверена, что мы ещё встретимся», — подписала акробатка совместное фото с Рыбакиной в соцсетях.
Кроме того, сама Рыбакина опубликовала общее фото с коллективом артистов цирка.
Фото: личный архив Елены Рыбакиной
Напомним, в Мексике Елена Рыбакина принимала участие в Итоговом чемпионате WTA, однако не смогла пробиться в плей-офф соревнований, одержав одну победу и потерпев два поражения.