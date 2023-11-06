Ига Свёнтек: мне 22 года, но иногда я чувствую себя намного старше

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на вопрос о том, как 22-летняя девушка справляется с тем, что в последние несколько лет она является одной из самых влиятельных теннисисток в мире.

«Когда у меня спрашивают, как мне удаётся быть одной из лучших теннисисток в мире всего в 22 года, я понимаю, что не могу ответить, потому что это для меня естественно. Я не могу сказать, как я справляюсь с этим, потому что не знаю другого образа жизни. Я просто пытаюсь реализовать свои цели и желания. Я всегда стараюсь помнить об этом. Конечно, это нелегко. Я как бы живу в атмосфере постоянного напряжения. В целом я просто счастлива, что нахожусь на этом этапе своей жизни. Я никогда не думала, что смогу достичь такого успеха, особенно будучи такой молодой. Иногда я чувствую себя намного старше своих лет, но стараюсь не думать об этом слишком часто», ‒ приводит слова Свёнтек портал Punto de Break.

Напомним, польская теннисистка вышла в финал Итогового чемпионата WTA, в котором она сыграет с американкой Джессикой Пегулой. Матч состоится в ночь с 6 на 7 ноября. Начало запланировано на 1:30 мск.