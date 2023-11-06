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Итоговый чемпионат WTA — 2023: расписание матчей заключительного игрового дня

Итоговый чемпионат WTA — 2023: расписание матчей заключительного игрового дня
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В Канкуне (Мексика) завершается Итоговый чемпионат WTA – 2023 в одиночном и парном разрядах с призовым фондом $ 9 млн. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного игрового дня.

Одиночный разряд

Финал

Джессика Пегула (США, 5) — Ига Свёнтек (Польша, 2) — начало матча запланировано на 1:30 мск.

Парный разряд

Финал

Николь Меликар (СЩА)/Эллен Перес (Австралия) (8) — Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия) (6)— старт запланирован на 21:30 мск.

Отметим, пара Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва сыграла два матча за вчерашний день, так как их третья встреча на групповом этапе против американок Джессики Пегулы и Коко Гауфф откладывалась с пятницы из-за непогоды. Оба финальных противостояния должны были состояться в воскресенье, однако из-за дождя организаторы перенесли матчи на понедельник.

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