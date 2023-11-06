Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира Андрей Рублёв преодолел отметку в $ 20 млн призовых за карьеру.

За карьеру он заработал $ 20 146 588. Россиянин стал 30-м игроком в истории ATP, достигшим этого рубежа, и всего лишь четвёртым теннисистом, родившимся в 1997 году или позже, которому это удалось.

Среди теннисистов, родившихся в 1997 году или позже, этого показателя достигли Александр Зверев ($ 36 724 367), Стефанос Циципас ($ 27 743 896) и Карлос Алькарас ($ 21 477 574).

Лидером по призовым является первая ракетка мира серб Новак Джокович, в его активе $ 176 231 562. Кроме того, Джокович заработал больше всех и в этом сезоне. Он расположился на первой строчке с $ 11 540 253. Второе место занял испанец Карлос Алькарас с $ 9 647 931, а тройку замыкает россиянин Даниил Медведев, пробивший отметку в $ 8 134 179.

Отметим, что чемпион Итогового турнира ATP в случае победы во всех матчах получит $ 4 801 500 в качестве призовых.