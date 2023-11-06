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Александр Шевченко вышел во второй круг турнира ATP-250 в Метце

Александр Шевченко вышел во второй круг турнира ATP-250 в Метце
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63-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция), действующим чемпионом которого является 28-летний итальянец Лоренцо Сонего.

В матче первого круга Шевченко со счётом 6:4, 7:5 обыграл 271-ю ракетку мира, представителя Франции Матиаса Бурга (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 26 минут. Шевченко два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Бурга четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Шевченко в Метце станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия, 9) — Мате Валькус (Венгрия, LL).

Метц. 1-й круг
06 ноября 2023, понедельник. 16:10 МСК
Александр Шевченко
63
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Матиас Бург
271
Франция
Матиас Бург
М. Бург
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