Александр Шевченко вышел во второй круг турнира ATP-250 в Метце
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63-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция), действующим чемпионом которого является 28-летний итальянец Лоренцо Сонего.
В матче первого круга Шевченко со счётом 6:4, 7:5 обыграл 271-ю ракетку мира, представителя Франции Матиаса Бурга (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 26 минут. Шевченко два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Бурга четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Следующим соперником Шевченко в Метце станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия, 9) — Мате Валькус (Венгрия, LL).
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