Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Метце, где сразится с Уго Умбером
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, представитель Австрии Доминик Тим вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Метце (Австрия), действующим чемпионом которого является итальянец Лоренцо Сонего.
В стартовом матче Тим, занимающий 95-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:4, 6:2 обыграл 299-ю ракетку мира, 24-летнего француза Маттео Мартино (LL). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 24 минуты. Тим шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Мартино четыре эйса, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Тима в Метце станет 23-я ракетка мира представитель Франции Уго Умбер (4).
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