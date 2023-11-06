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Элина Свитолина: многие украинцы считают Великобританию своим вторым домом

Элина Свитолина: многие украинцы считают Великобританию своим вторым домом
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина высоко оценила своё выступление на Уимблдоне-2023. Напомним, Элина дошла до полуфинала, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла будущей чемпионке чешке Маркете Вондроушовой.

«Уимблдон с точки зрения поддержки был невероятным. Это действительно подтолкнуло меня показать свой лучший теннис. Многие украинцы считают Великобританию своим вторым домом, наверное, поэтому здесь особая связь с трибунами. На самом деле, этот матч (о победе на тай-брейке над белоруской Викторией Азаренко в 1/8 финала Уимблдона. – Прим. «Чемпионата) стал одним из самых ярких в моей карьере. Я была так счастлива после него», — приводит слова Свитолиной Daily Mail.

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