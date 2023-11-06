Джокович раскрыл, как ему удалось выиграть «Мастерс» в Париже с кишечным вирусом

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как ему удалось выиграть «Мастерс» в Париже, параллельно борясь с кишечным вирусом.

«Я мало ел в эти дни, наверное, только раз в день, а потом вообще ни разу. Просто пил много жидкости, потому что она быстро выводится из организма (улыбается). Потом, конечно, у тебя кружится голова, ты всё время чувствуешь обезвоживание. Чувствуешь слабость.

Когда спортсмен выходит на корт, всё очень просто. Ты либо позволяешь обстоятельствам и чувствам тобой овладеть, либо как-то борешься с этим и выкладываешься. Другого варианта не дано. Ты либо пасуешь и вылетаешь, либо пытаешься черпать энергию из адреналина, который дарят зрители, из духа соперничества на корте. Вот что помогло мне получить дополнительный толчок, дополнительную энергию на этой неделе», — сказал Джокович на чемпионской пресс-конференции.