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Джокович раскрыл, как ему удалось выиграть «Мастерс» в Париже с кишечным вирусом

Джокович раскрыл, как ему удалось выиграть «Мастерс» в Париже с кишечным вирусом
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как ему удалось выиграть «Мастерс» в Париже, параллельно борясь с кишечным вирусом.

«Я мало ел в эти дни, наверное, только раз в день, а потом вообще ни разу. Просто пил много жидкости, потому что она быстро выводится из организма (улыбается). Потом, конечно, у тебя кружится голова, ты всё время чувствуешь обезвоживание. Чувствуешь слабость.

Когда спортсмен выходит на корт, всё очень просто. Ты либо позволяешь обстоятельствам и чувствам тобой овладеть, либо как-то борешься с этим и выкладываешься. Другого варианта не дано. Ты либо пасуешь и вылетаешь, либо пытаешься черпать энергию из адреналина, который дарят зрители, из духа соперничества на корте. Вот что помогло мне получить дополнительный толчок, дополнительную энергию на этой неделе», — сказал Джокович на чемпионской пресс-конференции.

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