39-летняя россиянка Вера Звонарёва в паре с немкой Зигемунд выиграла Итоговый турнир WTA

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с немкой Лаурой Зигемунд стали чемпионками Итогового турнира WTA – 2023, который проходит в Канкуне (Мексика). Для россиянки и немки это четвёртый совместный титул.

В финале престижных соревнований Звонарёва и Зигемунд (6) со счётом 6:4, 6:4 обыграли пару Николь Меликар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия) (8). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 38 минут. Звонарёва и Зигемунд два раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Меликар-Мартинес и Перес один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Нельзя не отметить, что Звонарёва и Зигемунд последними квалифицировались на Итоговый турнир WTA в парном разряде.