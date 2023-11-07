Стало известно, сколько призовых Вера Звонарёва получит за победу в Итоговом турнире WTA

Стало известно, сколько призовых двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва получит за победу в парном разряде Итогового турнира WTA – 2023, где выступала вместе с немкой Лаурой Зигемунд. Победителям причитается $ 340 тыс.

Напомним, в финале престижных соревнований Звонарёва и Зигемунд (6) со счётом 6:4, 6:4 обыграли пару Николь Меликар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия) (8). Нельзя не отметить, что Звонарёва и Зигемунд последними квалифицировались на Итоговый турнир WTA в парном разряде.

Для Звонарёвой и Зигемунд это восьмой совместный титул, в числе которых имеется победа на US Open — 2020.