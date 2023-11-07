Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу в финале Итогового турнира WTA. В решающем матче турнира она разгромила американку Джессику Пегулу со счётом 6:1, 6:0.

«Спасибо вам, ребята, за то, что поддерживали нас. Несмотря на то, что эта неделя была нелёгкой, вы сделали её особенной для нас.

Джесс, я хочу поздравить тебя с успешным проведением сезона. Играть против тебя никогда не было легко. Надеюсь, мы оба будем прогрессировать и сыграем ещё много финалов вместе.

Я хочу поблагодарить свою семью и команду. Мой папа здесь… Спасибо, что пришли и поддержали. Команда, которая была со мной весь сезон. У нас было много взлетов и падений. Это наверняка подъём», — приводит слова Свёнтек The Tennis Letter в социальной сети X (ранее твиттер).

По итогам турнира Свёнтек снова станет первой ракеткой мира, сместив с этой строчки белорусскую теннисистку Арину Соболенко.