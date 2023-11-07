Пегула обратилась к Свёнтек после поражения в финале Итогового турнира WTA

Американская теннисистка Джессика Пегула обратилась к польской теннисистке Иге Свёнтек после поражения в финале Итогового турнира WTA. Продолжительность встречи составила 1 час и завершилась разгромной победой Свёнтек со счётом 6:1, 6:0.

«Я хочу поздравить Игу, твою команду и семью с замечательным годом. Ты завершаешь год первой ракеткой мира и победой в этом турнире… Ты продолжаешь подталкивать меня к тому, чтобы я становилась лучше с каждым годом. Это делает меня намного сильнее. Я действительно ценю это», — приводит слова Пегулы The Tennis Letter в социальной сети X (ранее твиттер).

По итогам турнира Свёнтек снова станет первой ракеткой мира, сместив с этой строчки белорусскую теннисистку Арину Соболенко.