Рейтинг WTA: Ига Свёнтек официально вернулась на первое место

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На официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликован обновлённый рейтинг теннисисток. После победы на Итоговом турнире в Канкуне (Мексика) его возглавила польская спортсменка Ига Свёнтек. Белоруска Арина Соболенко, уступившая польской теннисистке в полуфинале турнира, переместилась на вторую строчку рейтинга.

Из российских теннисисток в топ-100 рейтинга наибольшего прогресса за неделю добилась Анна Калинская, поднявшаяся на шесть строчек и занимающая 77-е место.

Рейтинг WTA от 7 ноября:

1 (+1). Ига Свёнтек (Польша) — 9295.

2 (-1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9050 очков.

3. Кори Гауфф (США) — 6580.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365.

5. Джессика Пегула (США) — 5975.

6 (+1). Онс Жабер (Тунис) — 4195.

7 (-1). Маркета Вондроушова — 4075.

8. Каролина Мухова (Чехия) — 3651.

9. Мария Саккари (Греция) — 3620.

10. Барбора Крейчикова (Чехия) —2880…

16 (-1). Людмила Самсонова (Россия) — 2650...

18 (-1). Дарья Касаткина (Россия) — 2550.

19 (-3). Вероника Кудерметова (Россия) — 2520.

21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035…

28. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…

46 (+1). Мирра Андреева (Россия) — 1149…

54 (-1). Анна Блинкова (Россия) — 1110…

59. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044.

60. Диана Шнайдер (Россия) — 1021…

75. Элина Аванесян (Россия) — 915…

77 (+6). Анна Калинская (Россия) — 885…

95 (-6). Камилла Рахимова (Россия) — 758.