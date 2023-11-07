Свёнтек заработала больше всех в сезоне-2023 — $ 9,86 млн

Больше всех остальных спортсменок в нынешнем сезоне заработала польская теннисистка Ига Свёнтек – $ 9,86 млн, сообщает WTA.

До начала Итогового турнира WTA в рейтинге доходов лидировала белорусская теннисистка Арина Соболенко, однако победа в Канкуне принесла польке свыше $ 3 млн. Соболенко осталась второй с $ 8,2 млн призовых. Это почти на $ 6 млн больше, чем её доход в прошлом году ($ 2,4 млн).

В топ-5 также вошли Коко Гауфф ($ 6,67 млн), Джессика Пегула ($ 5,97 млн) и Елена Рыбакина ($ 5,49 млн). В топ-20 по доходам попала российская теннисистка Людмила Самсонова (12-е место, $ 2,12 млн) и белорусская спортсменка Виктория Азаренко (17-е место, $ 1,75 млн). Всего в топ-100 спортсменок по призовым вошли 12 россиянок.