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Павел Котов обыграл Александра Лазарова 1-м круге турнира в Софии

Павел Котов обыграл Александра Лазарова 1-м круге турнира в Софии
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Российский теннисист, 80-я ракетка мира Павел Котов одержал победу в первом круге турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). В трёх сетах в борьбе он обыграл болгарского теннисиста Александра Лазарова. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут. По ходу матча Павел Котов выполнил три эйса, реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов и не допустил двойных ошибок. На счету Александра Лазарова — две подачи навылет, два из четырёх реализованных брейк-пойнтов и три двойные ошибки.

София. 1-й круг
07 ноября 2023, вторник. 19:20 МСК
Александар Лазаров
709
Болгария
Александар Лазаров
А. Лазаров
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
3 		6 6
         
Павел Котов
80
Россия
Павел Котов
П. Котов

В следующем круге Котов сыграет с аргентинским теннисистом Себастьяном Баэсом. Встреча пройдёт 8 ноября в 11:00 мск.

Турнир категории ATP-250 в Софии (Болгария) пройдёт с 6 по 11 ноября.

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