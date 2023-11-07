Павел Котов обыграл Александра Лазарова 1-м круге турнира в Софии

Российский теннисист, 80-я ракетка мира Павел Котов одержал победу в первом круге турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). В трёх сетах в борьбе он обыграл болгарского теннисиста Александра Лазарова. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут. По ходу матча Павел Котов выполнил три эйса, реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов и не допустил двойных ошибок. На счету Александра Лазарова — две подачи навылет, два из четырёх реализованных брейк-пойнтов и три двойные ошибки.

В следующем круге Котов сыграет с аргентинским теннисистом Себастьяном Баэсом. Встреча пройдёт 8 ноября в 11:00 мск.

Турнир категории ATP-250 в Софии (Болгария) пройдёт с 6 по 11 ноября.