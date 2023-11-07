Павел Котов обыграл Александра Лазарова 1-м круге турнира в Софии
Поделиться
Российский теннисист, 80-я ракетка мира Павел Котов одержал победу в первом круге турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). В трёх сетах в борьбе он обыграл болгарского теннисиста Александра Лазарова. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут. По ходу матча Павел Котов выполнил три эйса, реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов и не допустил двойных ошибок. На счету Александра Лазарова — две подачи навылет, два из четырёх реализованных брейк-пойнтов и три двойные ошибки.
София. 1-й круг
07 ноября 2023, вторник. 19:20 МСК
709
Александар Лазаров
А. Лазаров
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|2
|
|6
|6
80
Павел Котов
П. Котов
В следующем круге Котов сыграет с аргентинским теннисистом Себастьяном Баэсом. Встреча пройдёт 8 ноября в 11:00 мск.
Турнир категории ATP-250 в Софии (Болгария) пройдёт с 6 по 11 ноября.
Комментарии
- 7 ноября 2023
-
21:17
-
20:58
-
19:39
-
18:59
-
17:35
-
13:41
-
13:18
-
11:01
-
10:30
-
09:46
-
09:26
-
04:43
-
02:30
-
01:51
-
01:43
-
00:55
-
00:49
-
00:39
-
00:21
- 6 ноября 2023
-
23:36
-
23:21
-
23:14
-
22:56
-
22:31
-
22:18
-
21:31
-
21:18
-
19:42
-
19:19
-
18:22
-
17:51
-
17:39
-
16:30
-
14:03
-
13:50
Партнерский контент