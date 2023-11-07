ATP распределит между игроками $ 12,2 млн, Рублёв получит 252 тыс.

Ассоциация теннисистов-профессионалов распределит между игроками дополнительные $ 12,2 млн в качестве бонусов, сообщается на официальном сайте ATP. Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира Андрей Рублёв получит наибольшие бонусы среди россиян.

Сумма является долей игроков в прибыли, полученной от проведения «Мастерсов» в 2022 году. Она будет распределена между теннисистами, участвовавшими в турнирах серии, в зависимости от результатов в качестве бонуса к уже заработанным призовым.

Общая сумма прибыли была разделена на общее количество рейтинговых очков в категории, с учётом квалификационных раундов. Стоимость одного очка составила $ 300.

По этой формуле первая ракетка России Даниил Медведев дополнительно получит $ 181,5 тыс., Андрей Рублёв — $ 252 тыс. Карен Хачанов заработает $ 82,5 тыс., а Аслан Карацев — $ 55,5 тыс.