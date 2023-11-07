Вавринка: было бы чудесно победить ещё на одном турнире
Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился своими целями на конец карьеры.
«Можно ли сказать, что я зациклен на желании выиграть ещё один титул? Нет, но у меня точно есть такая цель. Это ещё одна причина, по которой я упорно тренируюсь и выкладываюсь по максимуму. За исключением некоторых игроков, как правило, за карьеру удаётся выиграть не так много титулов. Было бы чудесно победить ещё на одном турнире. Это по-прежнему одна из моих целей на конец карьеры», — приводит слова Вавринки аккаунт UniversTennis в соцсети Х (ранее Twitter).
Отметим, сейчас у швейцарца 16 титулов, в том числе три на «Больших шлемах». Он не побеждал на турнирах с 2017 года.
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