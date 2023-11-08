Джокович: моя главная цель — закончить год №1 и выиграть Кубок Дэвиса

Сербский теннисист, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал о своих целях на конец сезона.

«Думаю, мне нужна ещё одна победа, чтобы гарантировать себе первую строчку по итогам года. Это моя главная цель, помимо Кубка Дэвиса. На ближайшие три дня я отложу ракетку, буду восстанавливаться, проводить время с семьёй и набираться сил. Потом я поеду в Турин, где каждый матч будет как финал большого турнира. И все матчи будут важны, потому что в них будут разыгрываться солидные очки. Я поеду с хорошими ощущениями и запасом уверенности. Я не проиграл ни одного матча после финала Уимблдона, поэтому надеюсь завершить сезон на высокой ноте. Моя главная цель – закончить год №1 и выиграть Кубок Дэвиса», — приводит слова Джоковича аккаунт TheTennisLetter в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 5 ноября Новак Джокович завоевал свой 97-й титул в карьере и шестой в текущем сезоне. Также это чемпионство стало для сербского теннисиста 40-й победой на «Мастерсах» в карьере.