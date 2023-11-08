Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Метце, обыграв Летьена

Завершился матч 2-го круга хардового турнира категории АТР-250 в Метце (Франция), в котором встречались французский теннисист Констан Летьен (90-е место в рейтинге) и россиянин Карен Хачанов (15). Российский теннисист одержал победу со счётом 6:4, 6:4 и вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. По ходу игры Констан Летьен выполнил девять эйсов, реализовал один брейк-пойнт из двух (50%) и допустил три двойные ошибки. На счету Карена Хачанова в этом матче три подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из шести (50%) и нет двойных ошибок.

В четвертьфинале турнира в Метце Хачанов встретится с победителем пары Мате Валькус (Венгрия, 232) — Александр Шевченко (Россия, 63).