Циципас: финал ATP — это нечто большее, чем турнир «Большого шлема»

Победитель Итогового чемпионата ATP 2019 года греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, высказался о значимости Итогового турнира.

«Это целый праздник. Финал ATP — это чествование лучших из лучших в нашем виде спорта. Мы все собираемся вместе, играем друг против друга и концентрируемся на том факте, что мы лучшие в мире, пытаясь бороться за этот мегатрофей, который является главным призом в нашем виде спорта. Это значит многое», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

«Честно говоря, я считаю, что это нечто большее, чем турнир «Большого шлема». У него большой престиж, и это очень ценный актив, если вы сможете его завоевать и выиграть», — добавил теннисист.

Для Циципаса, победившего в 2019 году на своём дебютном Итоговом турнире, нынешний розыгрыш станет пятым подряд. Итоговый чемпионат ATP пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября.