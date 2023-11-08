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Шевченко вышел в четвертьфинал турнира в Метце и сыграет с Хачановым

Шевченко вышел в четвертьфинал турнира в Метце и сыграет с Хачановым
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Российский теннисист Александр Шевченко вышел в четвертьфинал хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Метце (Франция). В матче второго круга соревнований Шевченко нанёс поражение представителю Венгрии Мате Валькусу, попавшему в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 7:5, 2:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Шевченко 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. Валькус выполнил один эйс, дважды ошибся на подаче и использовал обе возможности взять подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира в Метце Шевченко сыграет с третьей ракеткой соревнований соотечественником Кареном Хачановым.

Действующим победителем турнира является итальянец Лоренцо Сонего, который посеян под шестым номером.

Метц. 2-й круг
08 ноября 2023, среда. 15:10 МСК
Мате Валькус
232
Венгрия
Мате Валькус
М. Валькус
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 2
7 		2 6
         
Александр Шевченко
63
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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