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Шевченко вышел в четвертьфинал турнира в Метце и сыграет с Хачановым

Российский теннисист Александр Шевченко вышел в четвертьфинал хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Метце (Франция). В матче второго круга соревнований Шевченко нанёс поражение представителю Венгрии Мате Валькусу, попавшему в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 7:5, 2:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Шевченко 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. Валькус выполнил один эйс, дважды ошибся на подаче и использовал обе возможности взять подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира в Метце Шевченко сыграет с третьей ракеткой соревнований соотечественником Кареном Хачановым.

Действующим победителем турнира является итальянец Лоренцо Сонего, который посеян под шестым номером.