Турниры в Далласе, Мюнхене и Дохе с 2025 года будут повышены до категории АТР-500

В соответствии с комплексом реформ теннисного календаря Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) начиная с 2025 года повысила турниры в Далласе, Дохе и Мюнхене до категории ATP-500, сообщается на сайте АТР. Решение призвано принести пользу как болельщикам, так и игрокам, предоставив последним больше возможностей для выступления на крупных турнирах.

Данные турниры были выбраны не случайно. Соревнования в Дохе пять раз признавались турниром года АТР-250. Даллас в ближайшее время объявит о переезде соревнований на новую арену. Мюнхен планирует провести полномасштабную реконструкцию стадиона, где играют теннисисты.

Каждый из трёх турниров принесёт около $ 2,8 млн призовых начиная с 2025 года и внесёт свой вклад в бонусный фонд ATP-500. В общей сложности три повышения принесут около $ 51,7 млн на дополнительные компенсации игрокам за пятилетний период.

В рамках того же процесса проведение турниров ATP-250 в Атланте, Лионе и Ньюпорте с 2025 года будет прекращено.