19 эйсов не помогли Бублику одолеть Фоньини и выйти в четвертьфинал турнира в Метце

Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в четвертьфинал хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Метце (Франция). В матче второго круга соревнований Фоньини, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение пятому сеяному, представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.

Фоньини один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. Бублик выполнил 19 эйсов, 13 раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Метце Фоньини сыграет с победителем матча между соотечественником Лоренцо Сонего, посеянным под шестым номером, и начавшим соревнования с квалификации представителем Иордании Абедаллой Шелбайхом. Напомним, Сонего является действующим победителем турнира и защищает титул.