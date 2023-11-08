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19 эйсов не помогли Бублику одолеть Фоньини и выйти в четвертьфинал турнира в Метце

19 эйсов не помогли Бублику одолеть Фоньини и выйти в четвертьфинал турнира в Метце
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Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в четвертьфинал хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Метце (Франция). В матче второго круга соревнований Фоньини, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение пятому сеяному, представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.

Фоньини один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. Бублик выполнил 19 эйсов, 13 раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Метце Фоньини сыграет с победителем матча между соотечественником Лоренцо Сонего, посеянным под шестым номером, и начавшим соревнования с квалификации представителем Иордании Абедаллой Шелбайхом. Напомним, Сонего является действующим победителем турнира и защищает титул.

Метц. 2-й круг
08 ноября 2023, среда. 17:55 МСК
Александр Бублик
32
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 6 5
4 		7 9 7 7
         
Фабио Фоньини
147
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
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