Стэн Вавринка из-за травмы не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Метце

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел выйти в четвертьфинал хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Метце (Франция). Восьмой сеяный Вавринка не сумел завершить матч. Швейцарец выиграл первый сет со счётом 6:3, а при двойном матчболе на тай-брейке второго сета подвернул ногу, проиграл партию французу Люке Ван Ашу – 6:7 (6:8) — и снялся. Соперники провели на корте 1 час 44 минуты.

Вавринка восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Ван Аш выполнил три эйса, допустил три двойные ошибки и взял одну подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира в Метце Ван Аш сыграет с соотечественником Пьер-Югом Эрбером, получившим уайлд-кард от организаторов.