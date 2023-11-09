Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка из-за травмы не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Метце

Стэн Вавринка из-за травмы не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Метце
Комментарии

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел выйти в четвертьфинал хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Метце (Франция). Восьмой сеяный Вавринка не сумел завершить матч. Швейцарец выиграл первый сет со счётом 6:3, а при двойном матчболе на тай-брейке второго сета подвернул ногу, проиграл партию французу Люке Ван Ашу – 6:7 (6:8) — и снялся. Соперники провели на корте 1 час 44 минуты.

Вавринка восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Ван Аш выполнил три эйса, допустил три двойные ошибки и взял одну подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира в Метце Ван Аш сыграет с соотечественником Пьер-Югом Эрбером, получившим уайлд-кард от организаторов.

Метц. 2-й круг
08 ноября 2023, среда. 21:10 МСК
Стэн Вавринка
53
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3
         
6 		6 6
3 		7 8
         
Люка Ван Аш
70
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android