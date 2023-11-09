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Ольховский поделился ожиданиями от матча Шевченко — Хачанов на турнире в Метце

Ольховский поделился ожиданиями от матча Шевченко — Хачанов на турнире в Метце
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде российский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящем матче соотечественников Александра Шевченко и Карена Хачанова в четвертьфинале хардового турнира категории АТР-250 в Метце.

Ранее Хачанов и Шевченко друг с другом не играли. Карен сейчас является 15-й ракеткой мира, а Александр занимает 63-ю строчку рейтинга.

«Хачанов фаворит матча с Шевченко. Думаю, будет интересный матч и ждём хорошей игры. Карен однозначно сильнее Шевченко. Да, сюрпризы в конце сезона возможны, но Карен для меня — фаворит», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Поединок Шевченко — Хачанов поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:00 по московскому времени.

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