Александр Шевченко в двух сетах обыграл Карена Хачанова на турнире в Метце

63-я ракетка мира 22-летний российский теннисист Александр Шевченко вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). Для Шевченко этот полуфинал станет дебютным на уровне ATP.

В четвертьфинальном поединке Шевченко довольно уверенно обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова (3). Встреча продлилась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Шевченко.

Шевченко три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Хачанова 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал соревнований в Метце Шевченко сразится с победителем матча Люка Ван Аш (Франция) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC).