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Александр Шевченко впервые в карьере вышел в полуфинал турнира на уровне ATP

Александр Шевченко впервые в карьере вышел в полуфинал турнира на уровне ATP
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63-я ракетка мира 22-летний российский теннисист Александр Шевченко впервые в карьере вышел в полуфинал турнира на уровне ATP.

Это произошло на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция). В четвертьфинальном поединке Шевченко довольно уверенно обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова (3). Встреча продлилась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Шевченко.

Нельзя не отметить, что Шевченко уже на втором турнире подряд обыгрывает соперника из топ-15. До этого, в Базеле он одолел американца Тейлора Фритца.

За выход в финал соревнований в Метце Шевченко сразится с победителем матча Люка Ван Аш (Франция) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC).

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