Ольховский: победа Шевченко в матче с Хачановым стала для меня сюрпризом

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде российский теннисист Андрей Ольховский оценил результат четвертьфинального матча на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция), где 63-я ракетка мира 22-летний российский теннисист Александр Шевченко со счётом 6:4, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова (3).

«Победа Шевченко стала для меня сюрпризом. Думал, Карен одолеет Александра, но так тоже бывает. Шевченко — молодец. Карену сейчас надо отдыхать и готовиться к новому сезону. Этот сезон Хачанов провёл на хорошем уровне — после травмы набрал уровень, показывает хороший теннис. У него есть задел на следующий год», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.