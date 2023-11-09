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Ольховский: у Рублёва и Медведева есть шансы на выход из группы на Итоговом турнире

Ольховский: у Рублёва и Медведева есть шансы на выход из группы на Итоговом турнире
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал результаты жеребьёвки Итогового чемпионата ATP – 2023, который 12 ноября стартует в Турине (Италия).

Напомним, представители России Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (5) попали в одну группу, где также за выход в плей-офф соревнований поборются двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2) и олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (7).

«Очень интересная группа. Не знаю, в какой форме сейчас Алькарас, но уверенности сейчас у него нет, как в былое время. Рублёв и Медведев имеют шансы на выход в полуфинал», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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