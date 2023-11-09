Владимир Камельзон: жаль Хачанова, но Шевченко ждёт большое будущее

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал четвертьфинальный матч турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), где 63-я ракетка мира 22-летний российский теннисист Александр Шевченко со счётом 6:4, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова (3).

«Победа Шевченко над Хачановым, как я и говорил, была маловероятна. Александр прорывается вперёд и уже становится четвёртой ракеткой в России после Хачанова. Поздравляю, он молодец. Удивляет нас. Жаль Хачанова, но эта победа хорошая.

Шевченко ждёт большое будущее. Во-первых, его рейтинг будет подниматься на таких победах. Во-вторых, он наберётся уверенности, потому что, когда он ворвётся в тридцатку, работа будет уже другая», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.