Камельзон: в группе Медведева и Рублёва будущий чемпион турнира, но можем потерять любого

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон остался недоволен результатами жеребьёвки Итогового чемпионата ATP – 2023, который 12 ноября стартует в Турине (Италия). Представители России Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (5) попали в одну группу, где также за выход в плей-офф соревнований поборются двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2) и олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (7).

«Как они эту жеребьёвку делают? Такой группы, где Медведев и Рублёв, ещё не было. Предсказываю, что кто-то из этой четвёрки будет победителем Итогового турнира. Просто фантастическая группа! Ребята наберутся опыта.

Есть опасение, что в ней мы можем потерять или Медведева, или Рублёва. Очень трудно прогнозировать, но будет интересно», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.