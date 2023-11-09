Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Как Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют на групповом этапе Итогового чемпионата ATP?

Как Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют на групповом этапе Итогового чемпионата ATP?
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, прошла жеребьёвка Итогового чемпионата ATP – 2023, который 12 ноября стартует в Турине (Италия). Представители России Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (5) попали в одну группу («Красную»), где также за выход в плей-офф соревнований поборются двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2) и олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (7).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублёв на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине?»

Согласно регламенту, в группе каждый сыграет с каждым и два теннисиста, одержавшие наибольшее количество побед, выйдут в плей-офф.

Отметим, что действующим чемпионом данных соревнований является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он возглавил другую, «Зелёную» группу.

Материалы по теме
Медведев и Рублёв попали в группу к Алькарасу. Состоялась жеребьёвка Итогового турнира ATP
Медведев и Рублёв попали в группу к Алькарасу. Состоялась жеребьёвка Итогового турнира ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android