Как Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют на групповом этапе Итогового чемпионата ATP?

Сегодня, 9 ноября, прошла жеребьёвка Итогового чемпионата ATP – 2023, который 12 ноября стартует в Турине (Италия). Представители России Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (5) попали в одну группу («Красную»), где также за выход в плей-офф соревнований поборются двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2) и олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (7).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублёв на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине?»

Согласно регламенту, в группе каждый сыграет с каждым и два теннисиста, одержавшие наибольшее количество побед, выйдут в плей-офф.

Отметим, что действующим чемпионом данных соревнований является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он возглавил другую, «Зелёную» группу.