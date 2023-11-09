Стало известно, с кем Александр Шевченко сразится за выход в финал турнира в Метце

Определился соперник 63-й ракетки мира 22-летнего российского теннисиста Александра Шевченко в полуфинале турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). Им стал 32-летний француз Пьер-Юг Эрбер (WC).

В четвертьфинальном матче Эрбер со счётом 4:6, 6:3, 7:5 одолел 70-ю ракетку мира 19-летнего француза Люку Ван Аша. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 34 минуты. Эрбер 20 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Ван Аша пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Отметим, что в своём четвертьфинале Шевченко со счётом 6:4, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова (3). Нельзя не отметить, что Шевченко уже на втором турнире подряд обыгрывает соперника из топ-15. До этого в Базеле он одолел американца Тейлора Фритца.