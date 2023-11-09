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«Можно надеяться на русский финал». Вихлянцева — о группе Медведева и Рублёва

«Можно надеяться на русский финал». Вихлянцева — о группе Медведева и Рублёва
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила результаты жеребьёвки Итогового чемпионата ATP – 2023, который 12 ноября стартует в Турине (Италия).

Напомним, представители России Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (5) попали в одну группу, где также за выход в плей-офф соревнований поборются двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2) и олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (7).

«Группа, в которую попали Даня и Андрей, очень сильная. До начала турнира, как мне кажется, у Дани и Андрея есть шансы выйти из группы. Алькарас сейчас не в такой идеальной форме, в какой был на других турнирах. Кажется, что наши ребята смогут выйти в полуфинал. Буду болеть за них! Сильная группа — это не значит, что шансов нет. Сильная группа — значит, ребята смогут хорошо подготовиться к полуфиналу или финалу. Так как Медведев и Рублёв в одной группе, то можно надеяться на русский финал», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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