«Зверев — самое слабое звено в группе». Янчук оценил жеребьёвку Итогового чемпионата ATP

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук оценил соперников россиян на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия).

Напомним, Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (5) попали в одну группу, где также за выход в плей-офф соревнований поборются двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2) и олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (7).

«Зверев – самое слабое звено в этой группе. Алькарас — теннисист незаурядный, но к нему ключ подбирают, и к соперникам приходит понимание, что он уязвим, однако он по-прежнему самый сильный. Наши ребята очень конкурентоспособные, Даниил играет довольно стабильно, и Андрей набрал очень хорошую форму, он может преподнести сюрприз любому. Думаю, один из наших теннисистов точно выйдет из группы», — приводит слова Янчука ТАСС.