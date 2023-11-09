Беккер — о внимании сестёр Уильямс к Димитрову: он самый популярный парень или что?

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер неоднозначно отреагировал на внимание со стороны легендарных американок Серены и Винус Уильямс к 14-й ракетке мира болгарину Григору Димитрову.

Всё началось с того, что 43-летняя Винус прокомментировала пост Димитрова в социальных сетях о поражении от Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже (Франция). «Пожалуйста, обрати внимание, что я твоя самая большая поклонница, гораздо больше, чем Серена», — написала Винус в комментариях.

Это увидел сам Димитров и ответил: «Уии, Винус, а что на это скажет Серена?» «Люблю тебя, Григгс», — ответила Серена.

Беккер же прокомментировал эту виртуальную беседу следующим образом: «Григор – самый популярный парень в теннисе или что?»