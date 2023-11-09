Бренд Даниила Медведева признан самым привлекательным среди российских спортсменов

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев возглавил рейтинг ценности персональных брендов российских спортсменов, сформированный российским Forbes.

Это означает, что именно Медведев обладает наиболее высоким уровнем маркетинговой привлекательности среди всех российских спортсменов на данный момент. Рейтинг составлен на основе популярности спортсмена в русскоязычных СМИ и соцмедиа. По количеству упоминаний в российских СМИ Медведев оказался на втором месте, по популярности в соцмедиа — на четвёртом, эксперты же и вовсе поставили Даниила на первое место.

Топ-10 рейтинга (+ все теннисисты):

1. Даниил Медведев.

2. Александра Трусова (фигурное катание).

3. Александр Овечкин (хоккей).

4️. Артём Дзюба (футбол).

5️. Камила Валиева (фигурное катание).

6️. Андрей Рублёв.

7. Алина Загитова (фигурное катание).

8️. Анна Щербакова (фигурное катание).

9️. Ислам Махачев (UFC).

10. Евгения Медведева (фигурное катание)...

13. Карен Хачанов…

22. Дарья Касаткина…

25. Мирра Андреева.