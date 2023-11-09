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Стало известно, когда Медведев и Рублёв проведут свой матч на Итоговом чемпионате ATP

Стало известно расписание первых игровых дней Итогового чемпионата ATP – 2023, который пройдёт в Турине (Италия). В соревнованиях принимают участие два россиянина — Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (5).

Первый игровой день. 12 ноября. «Зелёная» группа

Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США) (1) – Максимо Гонсалес (Аргентина)/Андрес Мольтени (Аргентина) (7) – начало в 14:00 мск.

Янник Синнер (Италия, 4) – Стефанос Циципас (Греция, 6) – начало примерно в 16:30 мск.

Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция) (4) – Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) (5) – начало в 20:30 мск.

Новак Джокович (Сербия, 1) – Хольгер Руне (Дания, 8) – начало примерно в 23:00 мск.

Второй игровой день. 13 ноября. «Красная» группа

Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания) (2) – Ринки Хидзиката (Австралия)/Джэйсон Каблер (Австралия) (8) – начало в 14:00 мск.

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Александр Зверев (Германия, 7) – начало примерно в 16:30 мск.

Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (3) – Раджив Рам (США)/ Джо Солсбери (Великобритания) (6) – начало в 20:30 мск.

Даниил Медведев (Россия, 3) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – начало в 23:00 мск.