За несколько дней до старта Итогового чемпионата ATP — 2023 билеты раскуплены почти на 97%

Организаторы Итогового чемпионата ATP – 2023, который 12 ноября стартует в Турине (Италия), сообщили, что 96,5% из 166 470 поступивших в продажу билетов уже раскуплены. Отметим, что эта информация была актуальна на момент пресс-конференции, посвящённой старту турнира, которая прошла 9 ноября.

Напомним, третий год подряд турнир восьми сильнейших теннисистов мира пройдёт на кортах арены «Пала Альпитур». Действующим чемпионом данных соревнований является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Нельзя не отметить, что в этом году Джокович идёт за рекордным, седьмым титулом на Итоговых турнирах. В данный момент у него их шесть, столько же у завершившего карьеру швейцарца Роджера Федерера.