«Всё хорошее подходит к концу». 34-летний Миллман сообщил о скором завершении карьеры
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34-летний австралийский теннисист Джон Миллман сообщил, что планирует завершить профессиональную карьеру после выступления на домашнем турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии – 2023.
«Всё хорошее подходит к концу. После предстоящей австралийской части сезона я уйду из профессионального тенниса. Я невероятно благодарен за поддержку, которую получал на протяжении всей карьеры. Это было увлекательное путешествие, о котором я мечтал в детстве», — написал Миллман в своих социальных сетях.
Миллман – бывшая 33-я ракетка мира, чемпион одного турнира в одиночном разряде на уровне ATP (Астана, ATP-250). Его лучшее достижение на мэйджорах – четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2018 году.
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