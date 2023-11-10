«Всё хорошее подходит к концу». 34-летний Миллман сообщил о скором завершении карьеры

34-летний австралийский теннисист Джон Миллман сообщил, что планирует завершить профессиональную карьеру после выступления на домашнем турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии – 2023.

«Всё хорошее подходит к концу. После предстоящей австралийской части сезона я уйду из профессионального тенниса. Я невероятно благодарен за поддержку, которую получал на протяжении всей карьеры. Это было увлекательное путешествие, о котором я мечтал в детстве», — написал Миллман в своих социальных сетях.

Миллман – бывшая 33-я ракетка мира, чемпион одного турнира в одиночном разряде на уровне ATP (Астана, ATP-250). Его лучшее достижение на мэйджорах – четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2018 году.