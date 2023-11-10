Янник Синнер рассказал, что помогло ему прервать серию из 6 поражений от Даниила Медведева

Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какой фактор помог ему в 2023 году прервать серию из шести поражений от чемпиона US Open россиянина Даниила Медведева. В этом сезоне Синнер дважды обыграл Медведева (в финалах турниров в Пекине и Вене).

«Думаю, дело было, скорее, в теннисе, а не в психологии, потому что я стал играть против него немного по-другому. Раньше я не был готов к этому и каждый день тренировался в нужном направлении. Я постарался это сделать. У меня получилось, но, разумеется, есть ещё и психологический фактор, потому что нужно быть готовым воплотить всё это в матче. Так что, по-моему, это сочетание тенниса и психологии», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.