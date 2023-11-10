Наоми Осака вернётся в тур WTA в конце 2023 года

Экс первая ракетка мира, победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, японская теннисистка Наоми Осака вернётся в тур WTA на турнире Brisbane International, который стартует 31 декабря 2023 года в Австралии.

«Я очень рада вернуться на корт и принять участие в соревнованиях. Мне всегда нравится начинать сезон в Брисбене, и я не могу дождаться возвращения», — цитирует Осаку пресс-служба WTA.

Напомним, Наоми Осака сделала перерыв в профессиональной карьере из-за беременности, о которой стало известно в начале января 2023 года. 5 июля японская теннисистка впервые стала мамой. Осака родила девочку, которую назвали Шей. Отцом ребёнка является известный американский рэп-исполнитель Cordae.