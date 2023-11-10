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Даниил Медведев стал совладельцем киберспортивного клуба «M80»

Даниил Медведев стал совладельцем киберспортивного клуба «M80»
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Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, стал совладельцем киберспортивной команды «M80». Сообщение об этом было опубликовано в социальной сети клуба.

«Мы рады сообщить, что Даниил Медведев, звезда мирового тенниса и действующая третья ракетка мира, присоединился к группе владельцев «М80». Пока мы продолжаем строить киберспортивную организацию мирового класса, Даниил, присоединившись к нам, заряжается нашим видением», — сказано в официальном сообщении.

Теннисист уже вовлечён в руководство командами организации, а в число членов правления и акционеров войдёт с 2024 года.

Киберспортивный клуб «М80» основан в 2022 году и принимает участие в турнирах по CS:GO. Команда базируется в США.

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