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Шевченко пробился в финал турнира в Метце, в двух сетах обыграв Эрбера

Шевченко пробился в финал турнира в Метце, в двух сетах обыграв Эрбера
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Российский теннисист Александр Шевченко, 63-я ракетка мира, пробился в финал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). В двух сетах матча полуфинала спортсмен обыграл 344-ю ракетку мира из Франции Пьер-Юга Эрбера. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. По ходу матча Александр Шевченко выполнил восемь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из семи и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Пьер-Юга Эрбера — десять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из трёх и три двойные ошибки.

В своём дебютном финале уровня ATP Александр Шевченко встретится либо с выступающим по уайлд-кард итальянцем Фабио Фоньини, либо с четвёртым сеяным французом Уго Умбером.

Метц. 1/2 финала
10 ноября 2023, пятница. 17:40 МСК
Александр Шевченко
63
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Пьер-Юг Эрбер
344
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
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