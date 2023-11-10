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Александр Шевченко вышел в дебютный финал турнира уровня ATP в карьере

Александр Шевченко вышел в дебютный финал турнира уровня ATP в карьере
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Российский теннисист Александр Шевченко, 63-я ракетка мира, вышел в дебютный финал турнира уровня ATP в карьере. Это произошло на соревнованиях категории ATP-250 в Метце (Франция), где в матче 1/2 финала 22-летний спортсмен обыграл француза Пьер-Юга Эрбера. Отметим, что этот полуфинал также был первым в карьере Шевченко на уровне ATP.

Ранее в текущем сезоне россиянин впервые сыграл и в четвертьфинале уровня ATP: на турнире в Базеле (Швейцария) теннисист обыграл американца Тейлора Фритца во втором круге соревнований. При этом с момента первого выхода Александра Шевченко в 1/4 финала турниров ATP (26 октября) до первого финала соревнований этого уровня (10 ноября) прошло менее месяца.

За дебютный титул турниров ATP Александр Шевченко поборется либо с Уго Умбером (Франция, 4), либо с Фабио Фоньини (Италия, WC).

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