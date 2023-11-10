Шевченко — о выходе в финал турнира ATP: мечтал об этом моменте с самого детства

Российский теннисист Александр Шевченко, 63-я ракетка мира, прокомментировал свой выход в финал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). Спортсмен впервые в карьере вышел в финал соревнований уровня ATP после того, как сегодня, 10 ноября, в двух сетах полуфинала обыграл француза Пьер-Юга Эрбера.

«Это очень многое значит для меня. Мечтал об этом моменте с самого детства. Собираясь спать, я думал, может быть, я смогу сыграть в финале турнира ATP, и я сделал это. Я навсегда запомню этот момент, это что-то очень особенное», — приводит слова Шевченко пресс-служба ATP.

В финале турнира в Метце Александру Шевченко предстоит сыграть с победителем матча Фабио Фоньини (Италия, WC) и Уго Умбера (Франция, 4).