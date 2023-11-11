Дрэйпер прокомментировал свой выход в дебютный финал турниров уровня ATP

Британский теннисист Джек Дрэйпер, 82-я ракетка мира, прокомментировал свой выход в дебютный финал турниров уровня ATP. В пятницу, 10 ноября, спортсмен пробился в финал соревнований категории ATP-250 в Софии (Болгария), в двух сетах обыграв 28-ю ракетку мира из Германии Ян-Леннарда Штруффа.

«Он игрок, который провёл невероятный сезон, выиграл очень много матчей. Мне пришлось сегодня по-настоящему напрячься, поэтому я очень горжусь своим выступлением. Я уже играл в паре полуфиналов и потерпел неудачу, и сейчас, особенно после года травм, когда я хотел вернуться сильнее, я действительно достиг финала, а моя игра — в правильном месте», — приводит слова Дрэйпера пресс-служба ATP.

В финале британец встретится с 25-й ракеткой мира из Франции Адрианом Маннарино.