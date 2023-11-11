Синнер — о Федерере: скучаю по нему, но счастлив быть теннисистом этого времени

Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, рассказал, не жалеет ли он о том, что не смог встретиться в официальных матчах с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.

«Мне повезло в жизни, но я очень скучаю по Федереру. Принимаю это, потому что это часть игры. Официальные матчи больше невозможны, но, может быть, в будущем мы сразимся в выставочных встречах. Но я бы не стал ничего менять. Счастлив быть теннисистом этого времени: новое поколение предлагает разные стили, характеры, типы личности», — приводит слова Синнера издание Corriere dello Sport.

Напомним, сейчас Яннику Синнеру 22 года. В 2023 году спортсмен впервые квалифицировался на Итоговый турнир ATP.