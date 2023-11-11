Даниил Медведев — о матче с Рублёвым на Итоговом: кто-то будет смеяться, кто-то плакать

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что на Итоговом чемпионате ATP – 2023 будет бороться в одной группе со своим другом и крёстным своей дочери Андреем Рублёвым.

«Кто-то будет смеяться, кто-то будет плакать, что ещё можно сказать. На самом деле да, всё время играть против друг друга, я бы сказал, неприятно. На корте думаю, что нам будет всё равно, главное – победа и всё такое. Тут больше имеет значение, что будет после матча, и неважно, проиграл ты или выиграл. Даже когда ты проиграл, смотришь на него (Рублёва), а он не знает, что делать, – разговаривать с тобой или не разговаривать. Но всё равно на корте каждый хочет победить, поэтому будет борьба», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше».