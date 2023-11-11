Рублёв рассказал о первой реакции на попадание Медведева в его группу на Итоговом турнире

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как отреагировал на тот факт, что на Итоговом чемпионате ATP – 2023 попал в одну группу со своим другом, чемпионом US Open – 2021 третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым.

Также за выход в плей-офф соревнований с ними поборются двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2) и олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (7).

«Сам я не следил за жеребьёвкой. О том, что я в одной группе с Даней, мне сказал его тренер (Жиль Сервара). Моя реакция? Ну, я знал, что будет либо Даня, либо Янник (Синнер). Один из двух», — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше».